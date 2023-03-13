Врач-диетолог Мансурова: молочные и морепродукты помогут восполнить дефицит йода. Медик напомнила о важности этого элемента. Дефицит йода в организме приводит к снижению функции щитовидной железы, а это тянет за собой сбои во всём теле. Без йода нарушаются работа сердца, сосудов, мышц, пищеварительной системы. И даже происходят депрессии, а ещё плохо работает память, снижается трудоспособность и существует риск развития психических заболеваний. Детям йод особенно важен.

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Суточная норма йода — 120–150 микрограммов.

Йод есть в молочных и кисломолочных продуктах. Стакан молока содержит вам 60–80 микрограммов йода. Также он есть в яйцах, а именно в яичном желтке. Одно крупное яйцо содержит около 24 микрограммов вещества, что составляет 16% суточной нормы.

Далее идут морепродукты: хек, треска, окунь, сельдь, лосось, креветки, кальмары, мидии, морская капуста, морская фасоль, икра. Ещё этот микроэлемент есть и в крупах, особенно в гречке, пшене и геркулесе. Чтобы йода было достаточно, гарнир или каши нужно есть каждый день.

Ещё важно есть продукты растительного происхождения: это фейхоа, хурма, яблоки, бананы, клюква, щавель, шпинат. Не игнорируйте и бобовые, в частности фасоль, горох, чечевицу.

Врач считает, что самый простой способ получить йод — запечь привычную нам картошку. В одной средней картофелине 40% дневной нормы йода. А ещё больше его в кожуре плода, поэтому запекать блюдо следует целиком.

Сушёные сливы — другой проверенный источник йода, а ещё они богаты клетчаткой и помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Пять черносливин — это 13 микрограммов йода, заключила медик.