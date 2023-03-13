"Пользы точно не будет": раскрыт состав еды "для здоровья"

В последнее время среди занятых людей все большей популярностью пользуются так называемые "домашние" рационы. Это определенный набор блюд, где, как заявляет производитель, калории уже подсчитаны, как и соотношение белков, жиров и углеводов. Готовую еду можно приобрести как в магазине, так и заказать на сайте.

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Как отметила в интервью "Газете.Ru" эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско, практика показывает, что на таких "рационах" люди часто "не худеют, а наоборот - набирают вес".

"И дело тут зачастую именно в том, что заявленная калорийность и БЖУ не соответствуют действительности", - уточнила специалист.

Кроме того, никто не гарантирует, что для приготовления еды использовались продукты высокого качества и не применялись вредные добавки.

"Производители могут использовать тепличные томаты вместо выращенных под солнцем, или готовить продукцию на маргарине, а не на сливочном масле", - предупредила Анастасия Тараско.

По ее словам, не исключены в составе магазинной готовой еды "различные усилители вкуса, добавки или красители".

"Пользы для здоровья и для нормального функционирования пищеварительной системы в таком случае точно не будет", - подчеркнула врач.