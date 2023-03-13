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1 час назад

Диетолог назвала продукты, снижающие риск переломов у пожилых

Москва24

Свежая зелень, белокочанная капуста, куриные яйца и бобовые помогут снизить риск переломов в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Диетолог назвала продукты, снижающие риск переломов у пожилых
Фото: Москва 24Москва 24

Чтобы кости были крепкими, организму необходимы кальций и магний, отметила специалист. Их, прежде всего, можно получить из свежей зелени.

"Петрушка, кресс-салат, базилик содержат в большом количестве и кальций, и магний", – Маргарита Королева, врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук.

"Кальция много в белокочанной капусте, куриных яйцах, особенно в желтке. Безусловно, сыр при хорошей переносимости тоже является неплохим источником кальция. Также в составе орехов, бобовых и кальций, и магний представлены очень хорошо", – добавила эксперт.

Кроме того, специалист посоветовала обязательно включить в рацион рыбу северных морей, в которой содержится витамин D3.

"Именно он регулирует фосфорно-кальциево-магниевый обмен в костной ткани с целью поддержания прочности", – отметила Королева.

"Человек должен обязательно поддерживать физическую активность. Именно благодаря работе мышечных групп кости становятся прочнее. Если мышцы не будут работать, у человека может начаться остеопороз даже при наличии полноценного питания по кальциево-магниевому балансу", – Маргарита Королева, врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук.

Еда,Маргарита Королева,
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