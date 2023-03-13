Диетолог назвала продукты, снижающие риск переломов у пожилых

"Петрушка, кресс-салат, базилик содержат в большом количестве и кальций, и магний", – Маргарита Королева, врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук.



"Кальция много в белокочанной капусте, куриных яйцах, особенно в желтке. Безусловно, сыр при хорошей переносимости тоже является неплохим источником кальция. Также в составе орехов, бобовых и кальций, и магний представлены очень хорошо", – добавила эксперт.