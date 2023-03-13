Правда ли, что яблоки улучшают пищеварение

Одним из самых популярных фруктов считаются яблоки. Эти плоды имеют множество сортов, богаты антиоксидантами, витаминами, клетчаткой, флавоноидами. Но действительно ли яблоки могут улучшить процесс пищеварения?

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Яблоки обладают большим количеством полезных для здоровья свойств. К примеру, они могут защитить от рака, улучшают функционирование метаболической системы и работу полезных бактерий в кишечнике. Также употребление яблок способствует очищению зубов, укреплению памяти, препятствует развитию болезни Паркинсона, анемии. Яблоки полезны для сердца, укрепляют иммунную систему, приводят в норму холестерин.

При регулярном употреблении яблок работа пищеварительной системы действительно улучшается. Кишечник начинает работать бесперебойно.

Также человек благодаря употреблению яблок избавляется от синдрома раздражённого кишечника.