Мясников назвал неочевидный продукт, который опасен для здоровья детей

Не только сладости горячо любимы детьми и при этом вредны для их здоровья. Оказывается, самый обычный полезный на первый взгляд продукт может серьезно пошатнуть здоровье ребенка. Врач Александр Мясников в программе «О самом главном» рассказал, что детям не рекомендуется часто есть... куриное филе!

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Несмотря на то, что курятину часто советуют худеющим и всем, кто хочет вести здоровый образ жизни, детям и подросткам ее следует употреблять с осторожностью. Мясников пояснил, что при выращивании птицы в промышленных условиях могут использоваться антибиотики и гормоны. А они вызывают ряд проблем со здоровьем — например, с щитовидной железой. Для детского организма последствия могут быть серьезными.

Также врач напомнил, что один из злейших врагов детского организма (да и взрослого тоже) — сладкая газировка. У ребенка, тело которого еще не до конца сформировалось, из-за избытка сахара, которым буквально напичканы напитки, может снизиться наращивание костной массы. Как следствие, уже подросший ребенок может столкнуться с остеопорозом. Негативный эффект газировки усиливается при малоподвижном образе жизни.

«Не стоит приучать ребенка к подобной еде. Он должен уяснить, что существуют определенные запреты», — добавил Мясников.