5 завтраков, которые можно заморозить заранее

Не тратьте утром время у плиты.

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Диетологи не устают напоминать, что завтрак — самый важный прием пищи. По статистике, те, кто пропускают его, в течение дня съедают на 40% калорий больше нормы. Но стоять утром у плиты часто нет ни времени, ни желания. Попробуйте заранее заморозить любимые блюда, чтобы приготовление заняло не больше 15 минут.

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Оладьи

Этот завтрак нравится и взрослым, и детям, он дает заряд энергии и отлично сочетается с беконом, джемом, сметаной или ягодами. Приготовьте тесто из кефира, муки, яиц и разрыхлителя. Добавьте немного сахара, а затем обжарьте оладушки по паре минут с каждой стороны, но не дайте полностью зарумяниться. Когда они остынут, поместите их в морозилку, а утром обжарьте на небольшом количестве масла и подавайте с любимыми топпингами.

Горячие бутерброды

Потратьте полчаса, чтобы собрать бутерброды для будущих завтраков. Намажьте тостовый хлеб любимым соусом, нарежьте ветчину или колбасу, сверху выложите колечки помидоров и посыпьте тертым сыром. Используйте любимые начинки: грибы, индейку, яйца. Упакуйте заготовки в фольгу, а утром их достаточно поместить в духовку или микроволновку.

Сырники

Этот завтрак содержит белки, жиры, углеводы, поэтому станет идеальным началом дня. Приготовьте плотное тесто и сформируйте сырники, а затем заморозьте их. Можно поступить иначе и для начала немного обжарить продукт, так его можно будет довести до готовности в духовке. Но замороженные сырники могут быть коварными: если в них много жидкости и мало муки или манки, то во время жарки продукт может поплыть и прилипнуть к сковороде. Попробуйте приготовить соленые сырники, добавив в тесто сулугуни, шпинат или зелень.

Блинчики

Тоненькие, нежные блинчики с начинками нравятся всем. Приготовьте их заранее, чтобы утром просто разогреть в микроволновке. Такие полуфабрикаты можно найти в любом магазине, но, конечно, домашние блины значительно вкуснее. Замесите тесто по любимому рецепту, подготовьте начинки — обжаренное мясо, творог, измельченную печень, ягоды. Обжаривайте блины с одной стороны, заверните в них начинки и снова обжарьте буквально по одной минуте с каждой стороны. Блины полностью готовы, заморозьте их, а утром просто разогрейте. Это займет не больше пары минут.

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