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2 часа назад

Диетолог Мещерякова рассказала, что большинство людей переедают и недоедают одновременно

Вечерняя Москва

Неправильные пищевые привычки и частая реклама вредной еды могут привести к тому, что, переедая, многие люди на самом деле недоедают: у них дефицит полезных веществ в рационе. Об этом рассказала нутрициолог, диетолог Татьяна Мещерякова.

Диетолог: большинство людей переедают и недоедают одновременно
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она пояснила, что, с одной стороны, получается избыток калорий, а с другой — серьезный дефицит необходимых для здоровой жизни веществ. Возникает дефицит клеточного питания, так как им необходимы аминокислоты, витамины, микроэлементы. Именно поэтому вредны для здоровья монодиеты, передает Life.ru.

На дефицит полезных веществ указывает снижение физической и умственной активности. Кроме того, становится сухой кожа, возникает ломкость волос и ногтей.

В свою очередь эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, что каши — лучшая пища, когда надо набрать вес, а не скинуть. Врач посоветовала съедать за один приём пищи не более 4-5 ложек каши и обязательно в сочетании с белковой пищей (яйцом, курицей, творогом), передает Царьград.

В рационе следует избегать сочетания продуктов, вкус которых существенно повышает аппетит, так как это грозит перееданием. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

Еда,Татьяна Мещерякова,
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