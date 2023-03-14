Как научиться готовить сырники: 5 главных секретов

Творожные сырники – излюбленный завтрак россиян. Однако порой даже самой опытной хозяйке не удается приготовить сырники без изъянов. Все дело в том, что приготовление этого блюда сопряжено с рядом нюансов, которые важно учитывать. Подробнее о главных из них – в материале "Рамблера".

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Творог

Если творог окажется неподходящим, сырники спасти не удастся. Выбирайте свежий, сухой и немного рассыпчатый творог с однородной текстурой жирностью не менее 5%. Лучше отдавать предпочтение не рыночному творогу, а тому, что продается в пачках.

Сахар

И сахар, и мед, и сироп превращаются в тесте в жидкость. Переборщив с этим ингредиентом, вы сделаете так, что сырники поплывут. Выбирайте качественный творог и старайтесь не добавлять в него сахар: при желании сырники можно подсластить после приготовления.

Мука

Если творог плотный, сухой и вязкий, ему почти не требуется мука. На 500 граммов достаточно 3-4 столовых ложек. Некоторые хозяйки любят заменять муку манкой, этот лайфхак тоже имеет место.

Яйца

В яйце желток является жиром, а белок – водой. Вот почему при приготовлении сырников многие добавляют лишь желток. Однако если вы готовите несколько порций, на 500 граммов творога можно смело добавлять одно целое яйцо.

Настаивание