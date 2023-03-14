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1 час назад

Как научиться готовить сырники: 5 главных секретов

Мира Маркина

Творожные сырники – излюбленный завтрак россиян. Однако порой даже самой опытной хозяйке не удается приготовить сырники без изъянов. Все дело в том, что приготовление этого блюда сопряжено с рядом нюансов, которые важно учитывать. Подробнее о главных из них – в материале "Рамблера".

Как научиться готовить сырники: 5 главных секретов
Фото: unsplashunsplash

Творог

Если творог окажется неподходящим, сырники спасти не удастся. Выбирайте свежий, сухой и немного рассыпчатый творог с однородной текстурой жирностью не менее 5%. Лучше отдавать предпочтение не рыночному творогу, а тому, что продается в пачках.

Сахар

И сахар, и мед, и сироп превращаются в тесте в жидкость. Переборщив с этим ингредиентом, вы сделаете так, что сырники поплывут. Выбирайте качественный творог и старайтесь не добавлять в него сахар: при желании сырники можно подсластить после приготовления.

Мука

Если творог плотный, сухой и вязкий, ему почти не требуется мука. На 500 граммов достаточно 3-4 столовых ложек. Некоторые хозяйки любят заменять муку манкой, этот лайфхак тоже имеет место.

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Яйца

В яйце желток является жиром, а белок – водой. Вот почему при приготовлении сырников многие добавляют лишь желток. Однако если вы готовите несколько порций, на 500 граммов творога можно смело добавлять одно целое яйцо.

Настаивание

Замесив творог, не спешите формировать и жарить сырники. Чтобы ингредиенты успели "слепиться", полезно отправить их в холодильник хотя бы на полчаса. Идеально, если вы замешаете тесто вечером, а пожарите сырники утром.

Еда,
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