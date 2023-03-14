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3 часа назад

Диетолог объяснила, почему весной важно есть квашеную капусту

Москва24иещё 1

Для борьбы с авитаминозом жители России пытаются включать в рацион питания побольше фруктов и овощей, однако им следует обратить внимание на квашеную капусту, в которой содержится витамин С. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на гастроэнтеролога, гепатолога, диетолога Елену Манило.

Диетолог объяснила, почему весной важно есть квашеную капусту
Фото: m24.rum24.ru

"В весеннем рационе стоит отказаться от фруктов и овощей старого урожая. Дело в том, что к концу зимы количество витаминов и минералов в них стремится к нулю. А если при хранении таких продуктов были допущены нарушения, они и вовсе могут быть вредны для организма", – объяснила она.

По словам специалиста, квашенная капуста является доступным продуктом. По наличию аскорбиновой кислоты она обгоняет лимон, указала эксперт.

"Добавив к обеду или ужину порцию в 200 граммов квашеной капусты, можно покрыть половину суточной потребности взрослого человека в витамине С", – подчеркнула диетолог.

Также в квашенной капусте содержатся полезные для кишечника бактерии, заключила она.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что укроп помогает бороться со вздутием живота, а также оказывает послабляющее действие, что актуально для пожилых. Однако такая зелень будет полезна не всем. Специалист не стала советовать есть укроп при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта и наличии камней в органах мочевыводящей системы.

Еда,Елена Соломатина,
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