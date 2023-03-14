Диетолог объяснила, почему весной важно есть квашеную капусту

"В весеннем рационе стоит отказаться от фруктов и овощей старого урожая. Дело в том, что к концу зимы количество витаминов и минералов в них стремится к нулю. А если при хранении таких продуктов были допущены нарушения, они и вовсе могут быть вредны для организма", – объяснила она.