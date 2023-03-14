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2 часа назад

Диетолог оценила пользу поста

Lenta.ruиещё 1

Кратковременное вегетарианство, которого придерживаются в пост, полезно для здоровья, рассказала диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко. Пользу отказа от пищи животного происхождения она оценила в беседе с «Лентой.ру».

Диетолог оценила пользу поста
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам собеседницы «Ленты.ру», ученые доказали, что употребление большого количества животного белка связано с высокой смертностью от заболеваний сердца. В рекомендациях по кардиоваскулярной профилактике Российского кардиологического общества рекомендуется заменять животные продукты на растительные.

Если изначально у человека нет дефицита витамина В12, железа или цинка в организме, то краткосрочная вегетарианская диета не приведет к проблемам. Если есть дефицит, то необходимо проконсультироваться с врачом и принимать соответствующие добавки к пище.

Павличенко объяснила, что, отказываясь от мяса, рыбы или яиц на несколько недель, необходимое количество белка и жиров можно получить из растительных продуктов: бобовых, сои (она особенно богата белком), семян чиа, орехов.

Дополнительный плюс от замены животных продуктов на растительные — это увеличение количества пищевых волокон в рационе, что благотворно скажется на функции пищеварительной системы и снизит риски развития метаболических нарушений, в том числе сахарного диабета, подвела итог диетолог.

Еда,
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