Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
2 часа назад

700 кг шоколадных вафель для де Лигта от Зоммера не разрешили передать официально. Производитель отправил сладости благотворительной организации

Sports.ru

Ян Зоммер заказал грузовик шоколада для партнера по «Баварии».

700 кг шоколадных вафель для де Лигта от Зоммера не разрешили передать официально
Фото: Sports.ruSports.ru

Напомним, после матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) пообещал подогнать грузовик швейцарского шоколада к дому Маттейса де Лигта – в знак благодарности за вынос мяча с линии ворот.

В четверг швейцарская компания Kägi отправила грузовик из Тоггенбурга в Мюнхен, чтобы передать де Лигту сладости от имени вратаря. Это был не обычный шоколад, а вафли, покрытые молочным шоколадом. Общая масса груза составила около 700 кг.

Однако на подъезде к Мюнхену выяснилось, что передать шоколад футболисту не получится.

«За десять минут до Мюнхена поступили плохие новости: грузовик швейцарского шоколада не разрешили официально передать. После более чем трехчасовой езды разочарование стало невыносимым», – сказала пресс-секретарь Kägi Миу Нгуен.

Вместо того чтобы везти груз обратно, компания приняла решение передать шоколад благотворительной организации Tafel, специализирующейся на продуктовой помощи малоимущим.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Еда,Ян Зоммер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий