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58 минут назад

В чем вред долго хранящихся фруктов и овощей

Нижегородская правда

Фрукты и овощи старого урожая могут снизить иммунитет или вызвать интоксикацию организма. Так сообщила врач-гастроэнтеролог Елена Манило, пишет РИА ФАН.

В чем вред долго хранящихся фруктов и овощей
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

По ее мнению, если продукты долго хранятся, количество полезных микроэлементов в них остается минимальным. А если при хранении еще были допущены ошибки, то фрукты и овощи даже могут навредить организму человека. Например, дополнительно снизить и без того ослабленный холодами иммунитет или усилить интоксикацию организма.

По этой причине фрукты и овощи можно заменить квашеной капустой. Она богата витамином С и содержит полезные для микрофлоры кишечника бактерии.

Еда,
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