В чем вред долго хранящихся фруктов и овощей

По ее мнению, если продукты долго хранятся, количество полезных микроэлементов в них остается минимальным. А если при хранении еще были допущены ошибки, то фрукты и овощи даже могут навредить организму человека. Например, дополнительно снизить и без того ослабленный холодами иммунитет или усилить интоксикацию организма.