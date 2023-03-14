Пожилым людям посоветовали снижающие риск переломов продукты

По словам врача, для профилактики переломов костей организму необходимы кальций и магний, которые можно получить из свежей зелени: петрушки, кресс-салата, базилика. «Кальция много в белокочанной капусте, куриных яйцах, особенно в желтке. Безусловно, сыр при хорошей переносимости тоже является неплохим источником кальция. Также в составе орехов, бобовых и кальций, и магний представлены очень хорошо», — посоветовала еще несколько продуктов врач.