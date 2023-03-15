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1 час назад

Учёные нашли 22 отличных антиоксиданта среди овощей

Секрет Фирмыиещё 1

Врачи призывают налегать на овощи и фрукты. Учёные из японского Университета Осаки провели исследование и выяснили, что 22 овоща богаты серой (многосернистыми соединениями) и в них её заметно больше, чем в остальных. Оказывается, это очень хороший результат для человечества, потому что вещество играет роль антиоксиданта и положительно влияет на организм.

Учёные нашли 22 отличных антиоксиданта среди овощей
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

О каких овощах идёт речь? Прежде всего о луке, чесноке и других овощах из рода лука-порея, большое количество серы также содержится в крестоцветных овощах (Brassicaceae), таких как брокколи и капуста.

Как учёные это выяснили? Они использовали метод масс-спектрометрии с применением метода разведения стабильных изотопов.

Что даст это открытие? Ожидается, что оно поможет разработать продукты и добавки, богатые активными полисульфидами.

Ранее диетолог Елена Манило предупредила, что в овощах и фруктах старого урожая витаминов и минералов практически нет. При этом они ещё и могут быть вредными. Эксперт рассказала, чем их можно заменить.

Еда,
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