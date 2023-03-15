Учёные нашли 22 отличных антиоксиданта среди овощей

Врачи призывают налегать на овощи и фрукты. Учёные из японского Университета Осаки провели исследование и выяснили, что 22 овоща богаты серой (многосернистыми соединениями) и в них её заметно больше, чем в остальных. Оказывается, это очень хороший результат для человечества, потому что вещество играет роль антиоксиданта и положительно влияет на организм.

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О каких овощах идёт речь? Прежде всего о луке, чесноке и других овощах из рода лука-порея, большое количество серы также содержится в крестоцветных овощах (Brassicaceae), таких как брокколи и капуста.

Как учёные это выяснили? Они использовали метод масс-спектрометрии с применением метода разведения стабильных изотопов.

Что даст это открытие? Ожидается, что оно поможет разработать продукты и добавки, богатые активными полисульфидами.