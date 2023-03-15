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3 часа назад

Врач рассказал, как грузинское блюдо сациви влияет на организм

runews24.ru

Грузинское блюдо сациви благотворно влияет на работу мозга и помогает укрепить мышцы. Об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Врач рассказал, как грузинское блюдо сациви влияет на организм
Фото: Runews24Runews24

По словам специалиста, куриное филе, из которого готовят блюдо, богато белком, поэтому укрепляет мышцы человека.

Кроме того, пользу несут грецкие орехи, которые используют для приготовления соуса. Они помогают избавиться от «плохого» холестерина, что положительно сказывается на состоянии сосудов и работе головного мозга.

«Не сказано, какая самая главная польза сациви. Это то ощущение счастья, когда ты его ешь. А самое большое разочарование — когда ты все ложкой выскреб, и оно закончилось», - подытожил Мясников.

Еда,Александр Мясников,
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