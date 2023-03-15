Невролог Александр Комаров перечислил продукты, от которых стоит отказаться при головной боли. Об этом сообщает News.ru.

Комаров отметил, что есть несколько видов головной боли, к тому же она сама может быть симптомом других заболеваний, например артериальной гипертензии или менингита.

"Если у человека высокое артериальное давление, то противопоказаны продукты с большим содержанием соли. Также противопоказаны кофе, крепкие чаи, энергетики и продукты, которые могут повысить частоту сердечных сокращений, сузить сосуды или накопить жидкость", – объяснил он.

Ранее шведские исследователи из Университета Мальме занялись изучением нового метода облегчения болей при мигрени. Они считают, что препараты от болей работают эффективно только при попадании в кровоток организма. Таблетки, которые сейчас может купить человек с такими проблемами, не обладают подобными свойствами. Ученые пытаются найти способы, при которых лекарства смогут быстрее попадать в кровь человека через слизистую оболочку рта.