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38 минут назад

Невролог перечислил продукты, от которых стоит отказаться при головной боли

Москва24

Невролог Александр Комаров перечислил продукты, от которых стоит отказаться при головной боли. Об этом сообщает News.ru.

Комаров отметил, что есть несколько видов головной боли, к тому же она сама может быть симптомом других заболеваний, например артериальной гипертензии или менингита.

"Если у человека высокое артериальное давление, то противопоказаны продукты с большим содержанием соли. Также противопоказаны кофе, крепкие чаи, энергетики и продукты, которые могут повысить частоту сердечных сокращений, сузить сосуды или накопить жидкость", – объяснил он.

Ранее шведские исследователи из Университета Мальме занялись изучением нового метода облегчения болей при мигрени. Они считают, что препараты от болей работают эффективно только при попадании в кровоток организма. Таблетки, которые сейчас может купить человек с такими проблемами, не обладают подобными свойствами. Ученые пытаются найти способы, при которых лекарства смогут быстрее попадать в кровь человека через слизистую оболочку рта.

Головная боль может сопровождаться головокружением. Врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснял, что оно может быть вызвано нарушением мозгового кровообращения. Это очень опасно, так как повышает риск возникновения инсульта.

Еда,Видео,Андрей Кондрахин,Александр Комаров,
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