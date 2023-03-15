Диетолог предупредила о смертельной опасности маргарина

Употребление маргарина повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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"Маргарин – это прежде всего трансжиры. Они делают клеточную мембрану неэластичной, и она не может нормально проводить и выводить необходимые компоненты. Мы состоим из клеток, и если нарушаем их нормальную работу, значит, жди беды", – пояснила специалист.

На этом фоне могут возникать различные заболевания: и сердечно-сосудистые, и онкология, и все что угодно, так как, по сути, происходит нарушение жизнеобеспечения клеток.

Елена Соломатина – врач-диетолог

Стоит учитывать, что, даже если человек сознательно не покупает маргарин, его все равно можно встретить в продуктах питания, например в недорогих кондитерских изделиях. Поэтому при выборе товара Соломатина посоветовала внимательно изучать состав на упаковке.

"Если хочется что-то намазать на бутерброд или добавить в кашу, конечно, лучше вместо маргарина выбрать сливочное масло. Но тоже немного. По размеру это может быть маленький кусочек, который раньше давали в детских садах или санаториях", – привела она пример.