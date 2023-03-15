Нутрициолог перечислила ингредиенты полезной пиццы

Пиццу можно сделать полезной, если исключить из нее некоторые вредные ингредиенты, рассказала нутрициолог Гарриет Лидгард. Составляющие такого полезного блюда она перечислила в беседе с The Sun.

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Лидгард отметила, что совсем не обязательно отказываться от любимого блюда ради здорового питания. Жирный сыр в пицце она порекомендовала заменить творогом, фетой, сыром из козьего молока, нежирной моцареллой.

Вместо пепперони, сосиски и бекон, продолжила нутрициолог, в пицце можно использовать постное мясо, морепродукты и рыбу — например, курицу, креветки, копченый лосось. Кроме того, добавила Лидгард, в полезную пиццу можно добавить перец, грибы, лук, шпинат, помидоры, авокадо.

«Оливковое масло — великолепный источник здоровых мононенасыщенных жиров, также она обогатит вкус пиццы. Немного сбрызните пиццу маслом перед тем, как запекать ее, или обмажьте им корочку», — посоветовала нутрициолог. Среди приправ для полезной пиццы она назвала базилик, орегано, чеснок и перец чили.