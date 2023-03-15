Какие конвертики приготовить из готового слоеного теста

Слойки из готового теста можно сделать не только с начинкой, но и без неё.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Food.ru пишет, что стоит приготовить слойки с сыром, которые уже стали классикой. Эти два продукта идеально сочетаются.

Кроме того, следует сделать слойки с фруктами. Их нужно нарезать мелко и тонко, чтобы их легко было обернуть тестом.

Для этого подойдут яблоки, груши, бананы, апельсины, мандарины.

Кроме того, стоит использовать ягоды, например, малину или клубнику.

Слойки с джемом – это универсальный вариант. Варенье или джем можно использовать самое разное.