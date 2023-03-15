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Как приготовить торт "Графские развалины": видео

"Графские развалины" — это небрежный c виду, но очень вкусный торт. Делается он из безе, которые скреплены друг с другом с помощью крема и посыпаны шоколадной глазурью и грецкими орехами.

Свое название десерт получил в честь произведения Аркадия Гайдара "На графских развалинах", так как по форме он очень напоминает полуразрушенный замок.

Если вы любите этот торт или никогда его не ели, попробуйте приготовить его самостоятельно. Рецепт довольно легкий.

Для приготовления "Графских развалин" вам понадобится:

  • 4 белка;
  • 1 стакан сахара или сахарной пудры;
  • 1 пачка сливочного масла;
  • 1 банка сгущенки;
  • Грецкие орехи;
  • Тертый шоколад.

Полный рецепт торта смотрите в видео.

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