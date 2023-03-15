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2 часа назад

Ученые назвали диету, которая помогает похудеть и значительно снизить риск развития деменции

Super.ru

Оказалось, что, если придерживаться этого варианта питания, можно убить сразу двух зайцев. Доктор Оливер Шеннон из Британского исследовательского центра питания ради определения такой диеты провернул целое исследование. Как говорится в отчете, опубликованном в журнале BMC Medicine, вместе с коллегами Шеннон проанализировал данные 60 298 человек из британского биобанка, которые прошли оценку диеты. Медики также учитывали генетический риск развития деменции у каждого человека и наследственность.

Ученые назвали диету, которая помогает похудеть и снизить риск развития деменции
Фото: Super.ruSuper.ru

Сравнительный анализ проводился между приверженцами средиземноморской диеты и теми, кто не придавал большого значения питанию. В результате оказалось, что у практикующих этот вид питания риск развития деменции на 23% ниже, чем у тех, кто себе ни в чем не отказывает. Кроме этого, исследователям удалось определить, что средиземноморская диета снижает риск возникновения заболевания вне зависимости от генетической предрасположенности человека. Единственное, нужно учитывать, что авторы исследования в основном ориентировались на европейцев, поэтому для полной картины чудодейственность этой диеты надо бы проверить и в других этнических группах.

Если же результаты исследования вас впечатлили, спешим напомнить, в чем заключается суть средиземноморской диеты. При таком типе питания преобладают овощи, фрукты, орехи, а также белковая пища и особенно морепродукты. На портале «Вокруг света» врач-диетолог Ирина Торопыгина выделила в качестве основной особенности этой диеты следующее: «Средиземноморская диета исключает "мусорную еду": фастфуд, рафинированные продукты. Также она ограничивает простые углеводы, простые сахара и насыщенные жиры животного происхождения».

Еда,
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