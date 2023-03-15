Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Диетолог Микитюк предостерегла от употребления обезжиренных продуктов

Слово и Делоиещё 1

Злоупотребление диетическими продуктами может нанести серьезный вред организму, предупредила диетолог Людмила Микитюк.

Диетолог предостерегла от употребления обезжиренных продуктов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Обезжиренная пища, так же, как и слишком жирная, причиняет серьезный урон здоровью. При желании правильно питаться важно не только считать калории, но и следить за балансом белков, жиров и углеводов в организме, сообщила эксперт, передает Life.ru.

Обезжиренные продукты, способствующие сбросу веса, не содержат никаких полезных веществ, необходимых организму. Например, низкокалорийное молоко не включает кальций, который необходим для укрепления зубов и костей.

Также диетическое питание может спровоцировать авитаминоз, поскольку витамины А, D, К и другие не усваиваются организмом без жиров.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий