Диетолог предостерегла от употребления обезжиренных продуктов

Злоупотребление диетическими продуктами может нанести серьезный вред организму, предупредила диетолог Людмила Микитюк.
Обезжиренная пища, так же, как и слишком жирная, причиняет серьезный урон здоровью. При желании правильно питаться важно не только считать калории, но и следить за балансом белков, жиров и углеводов в организме, сообщила эксперт, передает Life.ru.
Обезжиренные продукты, способствующие сбросу веса, не содержат никаких полезных веществ, необходимых организму. Например, низкокалорийное молоко не включает кальций, который необходим для укрепления зубов и костей.
Также диетическое питание может спровоцировать авитаминоз, поскольку витамины А, D, К и другие не усваиваются организмом без жиров.