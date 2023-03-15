Продукты с плесенью, которые можно есть

Принято считать, что нельзя есть продукты с плесенью, ведь они считаются испорченными и могут нанести вред здоровью. Действительно так и есть. Однако существует много видов, подвидов и разновидностей плесени, поэтому есть ряд продуктов, которые употребляют исключительно с плесенью.

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Читайте в материале "Рамблера" о продуктах с плесенью, которые можно есть.

Сыры

Существует множество разновидностей сыров с плесенью. Например, сыры с белой плесенью, как бри и каммабер. Под корочкой из плесени мягкий сыр дозревает и становится маслянистым. Также есть сыры с желтой, оранжевой и даже черной плесенью.

Колбасы

За счет оболочки из спор съедобной плесени производители защищают свой продукт от разного рода бактерий. Такие колбасы можно есть как с оболочкой из плесени, так и без нее.

Овощи

Специалисты в области питания рекомендуют выбрасывать продукты, на которых появляется плесень, поскольку она проникает достаточно глубоко и может быть незаметна. Однако, чем крепче структура продукта, тем меньше шансов на проникновения грибка внутрь.

Поэтому, если вы обнаружили плесень на крепких овощах, как, например, морковь, картофель, то перед употреблением достаточно срезать заплесневелый кусок.

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