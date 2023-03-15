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2 часа назад

Продукты с плесенью, которые можно есть

Мария Иглина

Принято считать, что нельзя есть продукты с плесенью, ведь они считаются испорченными и могут нанести вред здоровью. Действительно так и есть. Однако существует много видов, подвидов и разновидностей плесени, поэтому есть ряд продуктов, которые употребляют исключительно с плесенью.

Продукты с плесенью, которые можно есть
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Читайте в материале "Рамблера" о продуктах с плесенью, которые можно есть.

Сыры

Существует множество разновидностей сыров с плесенью. Например, сыры с белой плесенью, как бри и каммабер. Под корочкой из плесени мягкий сыр дозревает и становится маслянистым. Также есть сыры с желтой, оранжевой и даже черной плесенью.

Колбасы

За счет оболочки из спор съедобной плесени производители защищают свой продукт от разного рода бактерий. Такие колбасы можно есть как с оболочкой из плесени, так и без нее.

Овощи

Специалисты в области питания рекомендуют выбрасывать продукты, на которых появляется плесень, поскольку она проникает достаточно глубоко и может быть незаметна. Однако, чем крепче структура продукта, тем меньше шансов на проникновения грибка внутрь.

Почему не нужно выбрасывать колечко от бутылки с маслом

Поэтому, если вы обнаружили плесень на крепких овощах, как, например, морковь, картофель, то перед употреблением достаточно срезать заплесневелый кусок.

Вино

Существует особый вид вин, который носит название сотерн. Известно, что на поспевающие грозди винограда высаживают плесень, за счет которой напиток приобретает необычный вкус. Стоит отметить, что для правильного вызревания требуется создать определенные условия, иначе вино будет испорчено.

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