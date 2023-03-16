Какие овощи и фрукты нужно есть ранней весной

Ранней весной манго поможет повысить энергию после долгой зимы, укроп защитит от вирусов, а регулярное употребление лука-порея избавит от сухости кожи. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Мила Бондаренко.

"После зимы наблюдается снижение энергии, поэтому я бы рекомендовала добавлять в рацион солнечный манго. Этот фрукт обладает огромным количеством витаминов группы B, а также калия. Они способствуют выработке гормонов хорошего настроения – эндорфинов – и улучшают работоспособность", – порекомендовала нутрициолог.

"Он содержит большое количество фитонцидов, которые обладают противомикробным действием. Конечно же, иммунитет укроп не поднимет, но защитит от вирусов и простудных заболеваний", – рассказала нутрициолог в интервью программе "Доктор 24".

"Здесь на выручку приходит гранат. В его кожуре и соке находится огромное количество антиоксидантов, которые помогают омоложению кожи. Плюс гранат – это источник витамина С, способствующий выработке собственного коллагена. Он отвечает за упругость, гладкость и увлажнение кожи", – отметила Бондаренко.

Если хочется сбросить лишние килограммы после зимы, необходимо включить в рацион лук-порей, порекомендовала нутрициолог. В нем есть ферменты, которые нужны человеческому микробиому. Он, в свою очередь, отвечает в том числе за выработку гормонов насыщения и голода, подчеркнула Бондаренко.