Названа замена животного белка в пост

Растительный протеин назвала хорошей альтернативой животному белку основатель бренда продукции для здорового питания Bionova Александра Гудимова. В интервью «Мосленте» она отметила, что во время поста в рационе человека особенно наблюдается нехватка этого вещества.

Фото: Мослента Мослента

«Основное различие между растительным и животным протеином заключается в содержании незаменимых аминокислот. Растительный менее насыщен необходимыми аминокислотами, но при правильной комбинации его видов можно получить полноценный общий аминокислотный состав. При этом в растительной пище отсутствуют жиры, влияющие на "вредный" холестерин, нет антибиотиков и гормонов, широко применяемых в животноводстве» Александра Гудимова

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Как хорошие источники растительного белка в пост, по ее словам, зарекомендовали себя бобовые (горох, чечевица, фасоль, нут), соевые аналоги (тофу, молочная продукция, мясо), грибы, орехи, семечки и крупы (гречка, кус-кус, овсяная). В комбинации друг с другом, с различными специями, овощами, зеленью и фруктами они станут отличной основой для постного рациона, отметила Гудимова.

Однако суточную норму ими покрыть сложно, кроме того, растительный белок усваивается организмом не полностью.

«Поэтому в качестве дополнения используют растительный протеин в чистом виде — им можно обогатить продукты и блюда в домашних условиях. Идеальным вариантом здесь будет изолят горохового белка. Наряду с соевым он является самым ценным из растительных белков — его аминокислотный профиль максимально приближен к эталонному составу»

Понятие «изолят» здесь обозначает, что белок прошел дополнительную очистку для повышения содержания протеина и удаления факторов, вызывающих газообразование. Кроме того, вкус у него нейтральный, без привкуса гороха, что позволяет использовать его в чистом виде при приготовлении домашних блюд. Например, вместо муки в выпечке, запеканках, котлетах, для загущения соусов и супов-пюре, в протеиновых коктейлях. При этом горох, в отличие от сои, не является аллергеном, подчеркнула собеседница «Мосленты».