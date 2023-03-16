Врачи рассказали, в чем скрыта польза баклажанов и тыквы

По заявлению Роспотребнадзора, овощи и фрукты желательно очищать от кожуры, поскольку в ней скапливаются пестициды. Особенно, когда речь идет о покупных продуктах.

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Однако по заявлению ряда врачей, некоторые овощи и фрукты лучше употреблять вместе с кожурой, так как именно в ней содержатся полезные свойства.

К таким овощам относятся баклажан и тыква, заявила врач-диетолог Ирина Торопыгина в разговоре с e1.ru.

Кроме того, не стоит очищать от кожуры огурцы. В ней содержится клетчатка и витамины группы В. Кроме того, за счет кожуры овощ переваривается за два часа, а организм остается насыщенным долгое время.

Также в список попали помидоры, виноград и яблоки.