Сухофрукты и орехи могут навредить фигуре

Любые сухофрукты — курага, инжир, чернослив — это в первую очередь концентрат сахара, который может навредить фигуре. Об этом в беседе с Life сообщила врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова. Также, по ее словам, набору лишних килограммов может способствовать избыточное употребление орехов. Несмотря на то, что в них большое количество полезных веществ, таких как жирные кислоты и цинк, они являются самым калорийным продуктом на земле, отметила она.
«Все знают, что в пакетированных соках много сахара. Но могу сказать, что в свежевыжатых соках также содержится огромное количество сахара. Сахар растительного происхождения — глюкоза, фруктоза, сахароза — это тот же самый сахар, который при избыточном употреблении чреват лишними килограммами», — продолжила специалист.
Кроме того, к якобы «полезным» продуктам Тихомирова отнесла бездрожжевой, безглютеновый хлеб, количества калорий в котором также предостаточно.
Ранее диетолог Людмила Микитюк назвала продукты, которые навредят организму при ежедневном употреблении.