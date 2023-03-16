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2 часа назад

Диетолог Тихомирова: сухофрукты и орехи могут навредить фигуре

Газета.Ru

Любые сухофрукты — курага, инжир, чернослив — это в первую очередь концентрат сахара, который может навредить фигуре. Об этом в беседе с Life сообщила врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова. Также, по ее словам, набору лишних килограммов может способствовать избыточное употребление орехов. Несмотря на то, что в них большое количество полезных веществ, таких как жирные кислоты и цинк, они являются самым калорийным продуктом на земле, отметила она.

Сухофрукты и орехи могут навредить фигуре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Все знают, что в пакетированных соках много сахара. Но могу сказать, что в свежевыжатых соках также содержится огромное количество сахара. Сахар растительного происхождения — глюкоза, фруктоза, сахароза — это тот же самый сахар, который при избыточном употреблении чреват лишними килограммами», — продолжила специалист.

Кроме того, к якобы «полезным» продуктам Тихомирова отнесла бездрожжевой, безглютеновый хлеб, количества калорий в котором также предостаточно.

Ранее диетолог Людмила Микитюк назвала продукты, которые навредят организму при ежедневном употреблении.

Еда,
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