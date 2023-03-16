Сухофрукты и орехи могут навредить фигуре

Любые сухофрукты — курага, инжир, чернослив — это в первую очередь концентрат сахара, который может навредить фигуре. Об этом в беседе с Life сообщила врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова. Также, по ее словам, набору лишних килограммов может способствовать избыточное употребление орехов. Несмотря на то, что в них большое количество полезных веществ, таких как жирные кислоты и цинк, они являются самым калорийным продуктом на земле, отметила она.