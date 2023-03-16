Могут ли оливки навредить здоровью

Наверняка вы уже неоднократно слышали о пользе для здоровья средиземноморской диеты. Так вот, два самых популярных продукта, которые входят в её состав, - это оливки и оливковое масло. Но всегда ли они приносят пользу организму?
Как ни странно, оливки представляют собой разновидность фруктов. Принадлежат они к семейству косточковых вместе с вишней, сливами и персиками.
У оливок есть целых пять преимуществ для здоровья.
Заряд полезных жиров. Более здоровое старение. Хорошая доза клетчатки.
Поддержание здоровья сердца. Хорошее состояние клеток.
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