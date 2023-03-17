Натуральные сосиски и домашний сыр: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

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Торт "Графские развалины", домашние натуральные сосиски, сгущенка и другие интересные блюда — в материале "Рамблера".

Салат с лососем, авокадо и зеленью

Просто готовить, вкусно есть — идеальный салат для любимой семьи и самых хороших гостей. Для приготовления блюда вам пригодится:

Молодой шпинат - упаковка

Микрозелень рукколы - упаковка

Авокадо - 2 штуки

Слабосоленый лосось - 300 граммов

Помидоры черри - 250 граммов

Мини-моцарелла - упаковка

Лимон - половинка

Горчичное масло - пара столовых ложек

Подробный рецепт ищите здесь.

Натуральные домашние сосиски

В составе сосисок из супермаркетов много консервантов, усилителей вкуса и других пищевых добавок. Поэтому лучше приготовить их самостоятельно.

Для их приготовления вам понадобится:

1 кг любого фарша;

250 мл воды;

20 г сухого молока или 250 мл обычного;

10 г поваренной соли;

10 г нитритной соли;

1 яйцо;

3 г фосфата;

Любые специи.

Подробнее том, как готовить сосиски, смотрите в видео здесь.

Домашний сыр

Сыр – один из любимых многими продуктов. Для его приготовления вам понадобится всего лишь четыре ингредиента:

Молоко – 3 литра

Вода – 90 мл

Уксус 9% – 4 столовые ложки

Соль – по вкусу.

Полный рецепт читайте в нашем материале здесь.

Торт "Графские развалины"

Если вы любите этот торт или никогда его не ели, попробуйте приготовить его самостоятельно. Рецепт довольно легкий.

Для приготовления "Графских развалин" вам понадобится:

4 белка;

1 стакан сахара или сахарной пудры;

1 пачка сливочного масла;

1 банка сгущенки;

Грецкие орехи;

Тертый шоколад.

Полный рецепт торта смотрите в видео.

Сгущенка

Сгущенка — любимое лакомство многих из детства. Если вы фанат сгущенного молока, но не очень доверяете производителям, можно приготовить его самостоятельно!

Для приготовления сгущенки как в детстве вам понадобится всего два ингредиента:

1 литр жирного молока (от 2%);

450–500 грамм сахара.