Натуральные сосиски и домашний сыр: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.
Торт "Графские развалины", домашние натуральные сосиски, сгущенка и другие интересные блюда — в материале "Рамблера".
Просто готовить, вкусно есть — идеальный салат для любимой семьи и самых хороших гостей. Для приготовления блюда вам пригодится:
Подробный рецепт ищите здесь.
В составе сосисок из супермаркетов много консервантов, усилителей вкуса и других пищевых добавок. Поэтому лучше приготовить их самостоятельно.
Для их приготовления вам понадобится:
Подробнее том, как готовить сосиски, смотрите в видео здесь.
Сыр – один из любимых многими продуктов. Для его приготовления вам понадобится всего лишь четыре ингредиента:
Полный рецепт читайте в нашем материале здесь.
Если вы любите этот торт или никогда его не ели, попробуйте приготовить его самостоятельно. Рецепт довольно легкий.
Для приготовления "Графских развалин" вам понадобится:
Полный рецепт торта смотрите в видео.
Сгущенка — любимое лакомство многих из детства. Если вы фанат сгущенного молока, но не очень доверяете производителям, можно приготовить его самостоятельно!
Для приготовления сгущенки как в детстве вам понадобится всего два ингредиента:
Подробный рецепт читайте в нашем материале здесь.