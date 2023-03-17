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2 часа назад

Натуральные сосиски и домашний сыр: 5 лучших рецептов недели

Мира Маркина

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

Натуральные сосиски и домашний сыр: 5 лучших рецептов недели
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Торт "Графские развалины", домашние натуральные сосиски, сгущенка и другие интересные блюда — в материале "Рамблера".

Салат с лососем, авокадо и зеленью

Просто готовить, вкусно есть — идеальный салат для любимой семьи и самых хороших гостей. Для приготовления блюда вам пригодится:

  • Молодой шпинат - упаковка
  • Микрозелень рукколы - упаковка
  • Авокадо - 2 штуки
  • Слабосоленый лосось - 300 граммов
  • Помидоры черри - 250 граммов
  • Мини-моцарелла - упаковка
  • Лимон - половинка
  • Горчичное масло - пара столовых ложек

Подробный рецепт ищите здесь.

Натуральные домашние сосиски

В составе сосисок из супермаркетов много консервантов, усилителей вкуса и других пищевых добавок. Поэтому лучше приготовить их самостоятельно.

Для их приготовления вам понадобится:

  • 1 кг любого фарша;
  • 250 мл воды;
  • 20 г сухого молока или 250 мл обычного;
  • 10 г поваренной соли;
  • 10 г нитритной соли;
  • 1 яйцо;
  • 3 г фосфата;
  • Любые специи.

Подробнее том, как готовить сосиски, смотрите в видео здесь.

Домашний сыр

Сыр – один из любимых многими продуктов. Для его приготовления вам понадобится всего лишь четыре ингредиента:

  • Молоко – 3 литра
  • Вода – 90 мл
  • Уксус 9% – 4 столовые ложки
  • Соль – по вкусу.

Полный рецепт читайте в нашем материале здесь.

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Торт "Графские развалины"

Если вы любите этот торт или никогда его не ели, попробуйте приготовить его самостоятельно. Рецепт довольно легкий.

Для приготовления "Графских развалин" вам понадобится:

  • 4 белка;
  • 1 стакан сахара или сахарной пудры;
  • 1 пачка сливочного масла;
  • 1 банка сгущенки;
  • Грецкие орехи;
  • Тертый шоколад.

Полный рецепт торта смотрите в видео.

Сгущенка

Сгущенка — любимое лакомство многих из детства. Если вы фанат сгущенного молока, но не очень доверяете производителям, можно приготовить его самостоятельно!

Для приготовления сгущенки как в детстве вам понадобится всего два ингредиента:

  • 1 литр жирного молока (от 2%);
  • 450–500 грамм сахара.

Подробный рецепт читайте в нашем материале здесь.

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