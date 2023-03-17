Что делать с черемшой

Черемшу собирают и едят в разных регионах России, но только в Чечне из нее сделали культ, способ заработать и повод для фестивалей. Каких только блюд не готовят из «чеченского подснежника» — вареники, лепешки, консервы и даже роллы. Но, пожалуй, самым любимым остается простое традиционное блюдо — черемша, тушенная на сковородке.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

Готовить несложно. Вот как это делают в семье Ахмадовых из села Мартан-Чу. Село расположено в горной местности, так что жители и сами могут собрать зеленые побеги. Правда, в народе говорят, что местная черемша горьковата на вкус, но это не отменяет ее полезных свойств.

В семье Ахмадовых черемшу любят и стар и млад — все 17 человек. На такую компанию нужно не меньше 10 килограммов травы. Зато и чистить ее можно сообща. Конечно, можно купить уже чищеную, но она в 1,5 2 раза дороже. Так, в этом марте килограмм обычной черемши в Чечне стоит 150 рублей, а чищеной — 350.

Чистка занимает много времени, ведь каждый стебелек нужно освободить от корешка. Но вот, наконец, гора травы очищена и готова к водным процедурам. Мыть надо тщательно, как минимум в трех водах, чтобы избавить от остатков земли, сухой травы и прочего мусора. Эту миссию, вооружившись очками, берет на себя хозяйка Айзнат Ахмадова.

Вымытую зелень кладут в кастрюлю и ставят на медленный огонь на 10 15 минут, чтобы пропарилась. Воду добавлять не надо — хватит той, что не успела стечь.

Пока черемша томится, можно приготовить лепешку из кукурузной или из пшеничной муки на кефире. С горячей лепешкой любое блюдо вкуснее.

Теперь надо прожарить зелень на сковородке с разогретым топленым или подсолнечным маслом. В течение трех минут, постоянно перемешивая, черемшу доводят до готовности. Осталось посолить по вкусу — и блюдо готово.