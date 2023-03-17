Диетолог заявила, что сыр может вызывать чувство покоя

«Сыр — это не что иное, как концентрат. По сути, это то же молоко, но которое еще сброжено, ферментировано. От этого оно становится полезнее. То есть продукт частично уже переварен бактериями. То есть человек получает сразу столько полезных компонентов, как если бы он выпил несколько литров молока», — с рассказала диетолог.