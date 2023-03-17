Диетолог заявила, что сыр может вызывать чувство покоя

Сыр, как и любой другой животный продукт, способен оказывать психологическое воздействие, вызывая чувство покоя и расслабленности. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что на заре истории человечества пища добывалась с большим трудом, поэтому при попадании ее в организм начинают действовать центры удовольствия. По словам специалиста, подобные ощущения сохранились и у современного человека. Кроме того, она напомнила о полезных свойствах сыра.
«Сыр — это не что иное, как концентрат. По сути, это то же молоко, но которое еще сброжено, ферментировано. От этого оно становится полезнее. То есть продукт частично уже переварен бактериями. То есть человек получает сразу столько полезных компонентов, как если бы он выпил несколько литров молока», — с рассказала диетолог.
Она добавила, что наркотический эффект скорее свойственен твердым и сложным сортам сыра, к примеру, пармезану. При этом моцарелла, по ее словам, обладает менее выраженным эффектом.