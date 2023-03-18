Главные блюда национальной русской кухни: описания с фото

У иностранцев некоторые традиционные национальные русские блюда вызывают удивление и даже недоумение, в России же – это самая что ни на есть база. Причем эти блюда можно увидеть и на праздничном столе, и вполне будничном.

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«Рамблер» рассказывает о главных блюдах национальной кухни, которые принято есть каждый день и готовить для гостей по праздникам.

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Квашеная капуста

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Прекрасный продукт для тех, кто любит вкусно поесть и заботится о своем здоровье. Обычно ее заквашивают осенью после сбора урожая, причем квасят бочками. Если у вас нет погреба, вполне можно обойтись трехлитровой банкой, а если нет желания или времени делать это самостоятельно, вполне можно купить в магазине готовую квашеную капусту, причем круглый год.

Солянка

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Не случайно возникло выражение – сборная солянка. В этот суп идет буквально все – но не все подряд, а только самое вкусное. Фишка супа – сочетание нескольких сортов мяса. В остальном же можно дать волю фантазии.

Щи

Это первое блюда очень популярно, главное в нем – капуста. Причем можно использовать и свежую, и квашеную. Но не только из капусты готовят щи, например, весной для этой цели можно взять свежую и нежную крапиву.

Борщ

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Очень похож на щи, но щи рыжие, зеленые или даже серые, а вот борщ обязан быть красным. Такой цвет обеспечивает свекла и ложка лимонного сока или столового уксуса. Если не добавить эти ингредиенты, свекольная краснота испарится, и тогда борщ будет практически не отличим от щей. Обязательно в борщ добавить чеснок при приготовлении. Подавать, как и щи, можно со сметаной.

Рассольник

Ни в одной стране мира нет такого количества горячих супов. Рассольник – еще один вариант. Готовят его на любом бульоне, но главное, что нужно добавить, - рассол, соленые огурцы и перловую крупу. Все остальное по вкусу.

Окрошка

Еще один суп – на этот раз холодный. Вообще-то всегда готовился на основе кваса, но не темного, ржаного, а белого, сделанного из муки по особому рецепту. Конечно, сейчас появились варианты – темный квас со сметаной, горчицей и хреном, кефир, лимонная кислота и майонез. Мы не будем участвовать в спорах, а просто предложим вам выбрать вариант по душе.

Осетрина

Исключительно праздничное блюдо, но и вкус у этой рыбы исключительный. Часто есть не стоит, так как у осетра довольно жирное мясо. Ну и свежесть, конечно, всегда должна быть первая, она же и последняя.

Блины

Для поедания блинов в России есть целая специальная неделя – Масленица. Но и в другие дни блины, блинчики, блинцы весьма и весьма популярны. Подаются с селедкой, красной рыбой, икрой, сметаной и так далее.

Холодец

Иностранцам не понять, но в России без холодца сложно представить, например, Новый год. Варить его долго, но есть вкусно, особенно с хреном и горчицей.

Пельмени

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Вообще о происхождении этого блюда до сих пор ведутся споры, в разных странах есть свои варианты кусочков мяса завернутых в тесто, но пельмени настолько хороши, что без них рацион русского человека сложно представить.

Пироги

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Очень пышные на дрожжевом тесте. Большие и маленькие с самыми разнообразными начинками – рыба, курица, яблоки, зелень, капуста. Татарский вариант – эчпочмак – немного отличается по форме, но очень хорош.

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Гречневая каша

Еще оно блюдо – не для иностранцев. Если вы окажетесь за границей, то гречку сможете найти только в русском магазине. Ее можно готовить с грибами, луком, она отлично сочетается с мясом и курицей. Для лета идеальный салат – гречка с огурцом и брынзой.

Запеченная тыква

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Тыква хороша и сама по себе, и в сладких блюдах, и как гарнир к мясу. Ее же можно добавить, например, в пшенную кашу.

Селедка под шубой

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Традиционный салат, без которого нельзя представить Новый год. Картошка, свекла, морковка, лук и свекла – сочетание на все времена. Кстати, без майонеза вполне можно обойтись, если вас смущает его калорийность. Все ингредиенты достаточно сочные.

Оливье

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