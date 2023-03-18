Терапевт Королева заявила, что употребление йогурта может вызвать аутоиммунные заболевания

Легкий, нежный йогурт с добавками фруктов или ягод представляется наиболее здоровым из всех возможных продуктов питания. Однако у некоторых людей даже употребление йогурта может вызвать проблемы со здоровьем. О том, кому стоит с осторожностью перекусывать этим кисломолочным продуктом, изданию «Москва 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

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Условно опасности йогурта можно разделить на три группы. Первая — непосредственно сам йогурт, на который у некоторых людей может быть скрытая непереносимость.

«Если люди, у которых есть скрытая непереносимость, будут употреблять этот продукт, это может привести к поддержанию патогенной кишечной флоры и снижению иммунитета. И в итоге спровоцировать новые проблемы», — подчеркнула Королева.

Обнаружить скрытую непереносимость йогурта можно с помощью специального анализа, который стоит провести, если возникли соответствующие подозрения. В противном случае неосторожному потребителю могут грозить различные аутоиммунные заболевания, которые напрямую с йогуртом будут уже не связаны.

Вторая категория опасностей, которые могут скрываться под крышечкой йогурта, связана с входящими в него добавками. Человек может вполне спокойно переносить встречу с живущими в йогурте бактериями, но кусочки, к примеру, клубники или орехов, которые нередко добавляют в этот продукт, для некоторых людей являются сильнейшим аллергеном.

Третий момент, который стоит учитывать — сахар. Большая часть йогуртов на рынке сладкие. Соответственно, при их регулярном употреблении нельзя исключать риск развития метаболических нарушений, вплоть до диабета.

Кроме того, при ненадлежащих условиях хранения йогурт портится. Съевший его человек рискует получить сильнейшее пищевое отравление. Впрочем, это не индивидуальная черта йогуртов, а общее свойство продуктов питания.