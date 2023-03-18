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3 часа назад

Три лайфхака, как сделать сочный фарш

Даша Краснова

Фарш нужен для изготовления множества блюд от бургеров до пирогов. Качество этих блюд во многом зависит с хорошо приготовленном фарше. "Рамблер" расскажет, как его сделать.

Три лайфхака, как сделать сочный фарш
Фото: РамблерРамблер

Для начала стоит определиться с типом мяса. Например, фарш из птицы имеет более мягкий вкус, поэтому в него необходимо добавлять чуть больше приправ, чем в рецепте для говядины. Из-за разницы в текстуре вам также может понадобиться уменьшить количество жидкости.

Текстура фарша

Фарш шужно замешивать аккуратно, но не долго. И ни в коем случае его не нужно пропускать дважды через мясорубку. Если фарш будет слишком перемешан, котлеты станут плотными и жесткими.

Жидкость

Если фарш получается сухим, можно добавить в него небольшое количество воды, растительного или сливочного масла, молока, сливок, сметаны, томатного сока или сала. Также вы можете поместить в полиэтиленовый пакет, завязать и с силой отбить об стол, пока не появится сок.

Семь секретов идеального фарша

Овощи

Помочь с фаршем могут и овощи. Например, чем больше лука, тем вкуснее фарш. Лук можно прокрутить на мясорубке, а можно натереть на треке, некоторые просто мелко нарезают его. Также в фарш можно добавить помидоры, кабачки и даже картошку.

Хлеб

Хлеб, размоченный в молоке, в качестве добавки подойдет исключительно для приготовления котлет. Если, вы планируете готовить пельмени или беляши, то никогда в него хлеб не добавляйте. В этом случае фарш должен остаться плотным.

Еда,
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