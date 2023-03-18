Два киви в день помогут вам справиться с деликатной проблемой

Если вы обходите киви стороной, предлагаем все же обратить внимание на этот продукт. Употребление всего двух плодов киви в день в течение нескольких недель поможет справиться с деликатной проблемой, об этом рассказала Елена Малышева.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Киви давно уже перестало быть каким-то диковинным продуктом в наших магазинах, этот плод можно купить практически круглый год. Киви — это ягода, а не фрукт, как мы привыкли считать, второе название ягоды — «китайский крыжовник».

Мало того, что по содержанию витамина С киви обходит апельсин и ананас, в нем полторы суточные дозы этого вещества, оно еще и поможет справиться с деликатной проблемой — запорами. Об этом в программе «Жить здорово!» рассказала Елена Малышева.

Главный теледоктор страны пояснила, что к таким выводам пришли ученые после полномасштабных исследований. В эксперименте принимали участие люди, которые столкнулись с проблемами опорожнения кишечника, при этом до этого они уже прибегали к общедоступным средством.

Испытуемые употребляли по два плода киви ежедневно в течение нескольких недель, и оказалось, что это отлично работает! При этом киви употреблялось без шкурки, хотя в ней содержится большая часть клетчатки, которая помогает борьбе с запорами. Конечно, исследователи просто перестраховались, уверена Елена Васильевна, и если вы любите киви с кожурой, смело употребляйте всю ягоду целиком.