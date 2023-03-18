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2 часа назад

Нутрициолог посоветовала включить в рацион апельсины и сельдерей для борьбы со стрессом

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Нутрициолог Елена Свиридова рассказала RT, как справиться со стрессом с помощью правильного питания.

Нутрициолог посоветовала включить в рацион апельсины и сельдерей для борьбы со стрессом
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Существует ряд продуктов, которые наиболее важны при стрессе и переутомлении. Например, салат, белокочанная капуста и брокколи, щавель. Витамины и антиоксиданты, содержащиеся в этих овощах, помогают организму восстановиться после стресса. Важную роль здесь играет калий: он оказывает положительное влияние на нервную систему и снимает стресс. Доказано, что зелёные овощи повышают стрессоустойчивость и очищают организм от токсинов», — рассказала нутрициолог сервиса Grow Food.

Кроме того, в злаках содержится огромное количество витамина В, необходимого для поддержания сил и энергии, напомнила она.

Злаки помогают оставаться активными целыми день и повышают работоспособность, отметила эксперт.

«Ешьте несколько апельсинов или лимонов в день, и про стрессы можно будет забыть», — посоветовала специалист.

Также, по её словам, полезные фитоэлементы сельдерея успокаивают нервную систему.

«Рекомендуется добавлять продукт в салат или делать из него сок. Морковь, тыква и оранжевые кабачки богаты витамином А и бета-каротином. Они укрепляют сосуды и улучшают круговорот крови в мозге, благодаря чему проще думается. Кроме того, они поднимают настроение и снимают напряжение», — заключила собеседница RT.

Ранее Юлия Сидоркина, врач-эндокринолог, рассказала в беседе с RT, какие фрукты и овощи стоит добавить в рацион весной.

Еда,Елена Свиридова,
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