Нутрициолог посоветовала включить в рацион апельсины и сельдерей для борьбы со стрессом

«Существует ряд продуктов, которые наиболее важны при стрессе и переутомлении. Например, салат, белокочанная капуста и брокколи, щавель. Витамины и антиоксиданты, содержащиеся в этих овощах, помогают организму восстановиться после стресса. Важную роль здесь играет калий: он оказывает положительное влияние на нервную систему и снимает стресс. Доказано, что зелёные овощи повышают стрессоустойчивость и очищают организм от токсинов», — рассказала нутрициолог сервиса Grow Food.