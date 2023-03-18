Что произойдет с кровью, если часто есть квашеную капусту, объяснил врач

О пользе квашеной капусты известно достаточно. Например, из простой закуски можно получить больше витамина С, чем из лимонов и апельсинов, а употребление продукта с мясными блюдами (говядина, баранина, куриные бедра) или печенью помогает усвоению из мяса ценного железа. Кстати, одно из последствий коронавируса - нехватка железа, которую врачи все чаще фиксируют у пациентов.

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"Белки капусты - это источник незаменимых аминокислот, которые необходимы для кроветворения", - отметил диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков в интервью aif.ru.

При частом употреблении холин, содержащийся в капусте, нормализует жировые обменные процессы в организме, снижает уровень холестерина в крови, предотвращает образование желчных камней.

Кроме того, в квашеной капусте достаточно витамина К, который необходим для нормального обмена веществ, заживления ран, свертываемости крови.

"Есть и витамин U. Он способствует излечению язвенных болезней желудка, двенадцатиперстной кишки, язвенных колитов, гастритов и активизирует функцию печени", - добавил врач.

Диетолог порекомендовал съедать примерно 200 граммов квашеной капусты в день - это норма для здорового человека.