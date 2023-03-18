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1 час назад

Почему нельзя «сидеть» в телефоне во время еды: ответ Мясникова

РИА "ФедералПресс"

Одна из самых распространенных тенденций – занимать детей гаджетами во время еды. Однако такая практика крайне вредна для подрастающего поколения.

Почему нельзя «сидеть» в телефоне во время еды: ответ Мясникова
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«У детей в таких случаях «отключается» функция контроля за едой. Что он ест, в каком количестве ест, он уже не ориентируется ни на аппетит, ни на вкус. А что он делает механически – без разницы. Это путь и к отупению, и к ожирению», – предупреждает Мясников.

Также нельзя пропускать завтрак, так как он запускает все необходимые процессы в организме. Важно хоть что-то съесть утром. Но не стоит торопиться и жевать быстро. Во рту должен сформироваться пищевой комок, который потом усвоит организм. Если вы уже чувствуете сытость, то не стоит доедать оставшееся.

Лучше класть себе в тарелку ровно столько, сколько вы сможете съесть, передают «Вести.ру». «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, чем сыроедение опасно для организма. Обо всех подробностях рассказала диетолог.

Еда,
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