Почему нельзя «сидеть» в телефоне во время еды: ответ Мясникова

Одна из самых распространенных тенденций – занимать детей гаджетами во время еды. Однако такая практика крайне вредна для подрастающего поколения.
«У детей в таких случаях «отключается» функция контроля за едой. Что он ест, в каком количестве ест, он уже не ориентируется ни на аппетит, ни на вкус. А что он делает механически – без разницы. Это путь и к отупению, и к ожирению», – предупреждает Мясников.
Также нельзя пропускать завтрак, так как он запускает все необходимые процессы в организме. Важно хоть что-то съесть утром. Но не стоит торопиться и жевать быстро. Во рту должен сформироваться пищевой комок, который потом усвоит организм. Если вы уже чувствуете сытость, то не стоит доедать оставшееся.
Лучше класть себе в тарелку ровно столько, сколько вы сможете съесть, передают «Вести.ру». «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, чем сыроедение опасно для организма. Обо всех подробностях рассказала диетолог.