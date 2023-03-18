Почему нельзя «сидеть» в телефоне во время еды: ответ Мясникова

«У детей в таких случаях «отключается» функция контроля за едой. Что он ест, в каком количестве ест, он уже не ориентируется ни на аппетит, ни на вкус. А что он делает механически – без разницы. Это путь и к отупению, и к ожирению», – предупреждает Мясников.