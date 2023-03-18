Ароматная и нежная выпечка с яблоками: четыре рецепта для выходных

Выходные — время для встреч с близкими и ароматной выпечки. Самое простое сделать начинку из яблок — этот фрукт всегда в доступе, а пироги с ними получаются самыми вкусными.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Пряная и нежная шарлотка

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Ингредиенты:

Для основы:

Яйца С1 — 4 шт

Сливочное масло — 100 г

Сахар — 170 г

Мягкий творог — 100 г

Мука — 150 г

Сода — 0,5 ч. л.

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Соль — щепотка

Цедра лимона — 1 ст. л.

Миндальные хлопья — 50 г (любые орехи)

Для маринада:

Мед — 50 г

Сок лимона — 50 мл

Корица — по вкусу

Яблоки зеленые — 4 шт (лучше твердых и кислых сортов)

Процесс приготовления:

Яблоки очистить, нарезать на дольки.

Добавить все для маринада, перемешать. Оставить примерно на 40 минут, периодически перемешивать.

Мягкое масло взбить с сахаром на высокой скорости миксера в течении 3-4 минут.

По одному добавить яичные желтки. В творог добавить соду, перемешать и добавить в тесто. Добавить цедру.

Добавить муку с разрыхлителем, взбить на низких оборотах.

Яичные белки взбить с солью до мягких и устойчивых пиков. Добавить в три приема белки в тесто, аккуратно перемешивая лопатой.

Дно формы (22 см) выстелить пергаментом. Выложить тесто, разровнять. Плотно друг к другу по кругу выложить дольки яблок, посыпать орехами.

Выпекать в заранее разогретой до 180С духовке 40-45 минут. Готовность проверить шпажкой.

Готовый пирог остудить в форме 10 минут, затем проткнуть шпажкой и ложкой поливать маринадом. Полностью остудить. Посыпать сахарной пудрой.

Яблочный тарт

Ингредиенты:

Для основы:

Мука — 120 г

Сахар — 20 г

Соль — щепотка

Сливочное масло — 70 г

Вода — 20 мл

Яблочный уксус — 5 мл

Для начинки:

Зеленые яблоки - 2 шт

Сливочное масло холодное - 5 г

Сахар - 1 ст. л.

Корица молотая - 1 ч. л.

Кукурузный крахмал - 1 ст. л.

Процесс приготовления:

В миске растереть муку с сахаром, солью и холодным сливочным маслом до мелкой крошки.

Добавить воду с уксусом и замесить до однородности в миске или на столе. Завернуть тесто в пергамент и убрать в морозилку на 30 минут.

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, разрезать на четвертинки и нарезать тонкими дольками.

Тесто раскатать. Переложить в рифленую форму для тарта. Нужно плотно прижать тесто к форме. Дно теста припылить крахмалом.

Выложить яблочные дольки. Посыпать сахаром и корицей. Сверху выложить кусочки сливочного масла.

Отправить выпекаться в разогретую до 190С духовку на 20-25 минут.

Штрудель из лаваша

Ингредиенты:

Лаваш — 1 лист

Творог — 200 г

Яблоки — 600 г

Изюм — 50 г

Грецкие орехи — 30 г

Сахар — 2 ст. л.

Корица — щепотка

Лимонный сок — 1 ст. л.

Желток — 1 шт

Процесс приготовления:

Яблоки очистить от кожуры и семян, порезать на небольшие кусочки, сбрызнуть лимонным соком.

В сотейнике с добавлением небольшого количества воды (не более 50 г) потушить яблоки в течении 10 минут. Затем добавить творог, изюм, размолотые орехи и сахар.

Противень застелить пергаментом и разложить лист лаваша. На лаваш равномерно по всей площади выложить начинку, отступая по несколько сантиметров от краев. Скрутить лаваш в рулет.

Смазать рулет сырым желтком и выпекать 10-12 минут в разогретой до 180С духовке.

Карамельный пирог с яблоками

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 280 г

Мягкое слив.масло — 180 г

Сахар — 150 г

Яйцо — 2 шт

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Щепотка соли

Для карамельной начинки:

Молоко — 200 мл

Сахар — 180 г

Сливки 33% — 140 мл

Желток — 1 шт

Мука — 20 г

Яблоко — 1 шт

Процесс приготовления:

Сливочное масло взбить с сахаром до кремового состояния. Добавить яйца,муку, разрыхлитель и соль. Замесить тесто и убрать в морозильник на 30 минут.

Растопить сахар до янтарного цвета. В другом сотейнике довести до кипения сливки. После соединить их с карамелью до однородности.

В миске смешать муку, желток и молоко. Желтковую массу добавить в карамель и вернуть сотейник на огонь. Подогреть до 80С.

Яблоко порезать на кусочки. Охлажденное тесто выложить в кольцо и сформировать бортики. Выложить яблоки в форму и залить карамелью.