Ароматная и нежная выпечка с яблоками: четыре рецепта для выходных

Выходные — время для встреч с близкими и ароматной выпечки. Самое простое сделать начинку из яблок — этот фрукт всегда в доступе, а пироги с ними получаются самыми вкусными.
Для основы:
Яйца С1 — 4 шт
Сливочное масло — 100 г
Сахар — 170 г
Мягкий творог — 100 г
Мука — 150 г
Сода — 0,5 ч. л.
Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Соль — щепотка
Цедра лимона — 1 ст. л.
Миндальные хлопья — 50 г (любые орехи)
Для маринада:
Мед — 50 г
Сок лимона — 50 мл
Корица — по вкусу
Яблоки зеленые — 4 шт (лучше твердых и кислых сортов)
Яблоки очистить, нарезать на дольки.
Добавить все для маринада, перемешать. Оставить примерно на 40 минут, периодически перемешивать.
Мягкое масло взбить с сахаром на высокой скорости миксера в течении 3-4 минут.
По одному добавить яичные желтки. В творог добавить соду, перемешать и добавить в тесто. Добавить цедру.
Добавить муку с разрыхлителем, взбить на низких оборотах.
Яичные белки взбить с солью до мягких и устойчивых пиков. Добавить в три приема белки в тесто, аккуратно перемешивая лопатой.
Дно формы (22 см) выстелить пергаментом. Выложить тесто, разровнять. Плотно друг к другу по кругу выложить дольки яблок, посыпать орехами.
Выпекать в заранее разогретой до 180С духовке 40-45 минут. Готовность проверить шпажкой.
Готовый пирог остудить в форме 10 минут, затем проткнуть шпажкой и ложкой поливать маринадом. Полностью остудить. Посыпать сахарной пудрой.
Для основы:
Мука — 120 г
Сахар — 20 г
Соль — щепотка
Сливочное масло — 70 г
Вода — 20 мл
Яблочный уксус — 5 мл
Для начинки:
Зеленые яблоки - 2 шт
Сливочное масло холодное - 5 г
Сахар - 1 ст. л.
Корица молотая - 1 ч. л.
Кукурузный крахмал - 1 ст. л.
В миске растереть муку с сахаром, солью и холодным сливочным маслом до мелкой крошки.
Добавить воду с уксусом и замесить до однородности в миске или на столе. Завернуть тесто в пергамент и убрать в морозилку на 30 минут.
Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, разрезать на четвертинки и нарезать тонкими дольками.
Тесто раскатать. Переложить в рифленую форму для тарта. Нужно плотно прижать тесто к форме. Дно теста припылить крахмалом.
Выложить яблочные дольки. Посыпать сахаром и корицей. Сверху выложить кусочки сливочного масла.
Отправить выпекаться в разогретую до 190С духовку на 20-25 минут.
Лаваш — 1 лист
Творог — 200 г
Яблоки — 600 г
Изюм — 50 г
Грецкие орехи — 30 г
Сахар — 2 ст. л.
Корица — щепотка
Лимонный сок — 1 ст. л.
Желток — 1 шт
Яблоки очистить от кожуры и семян, порезать на небольшие кусочки, сбрызнуть лимонным соком.
В сотейнике с добавлением небольшого количества воды (не более 50 г) потушить яблоки в течении 10 минут. Затем добавить творог, изюм, размолотые орехи и сахар.
Противень застелить пергаментом и разложить лист лаваша. На лаваш равномерно по всей площади выложить начинку, отступая по несколько сантиметров от краев. Скрутить лаваш в рулет.
Смазать рулет сырым желтком и выпекать 10-12 минут в разогретой до 180С духовке.
Для теста:
Мука — 280 г
Мягкое слив.масло — 180 г
Сахар — 150 г
Яйцо — 2 шт
Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
Щепотка соли
Молоко — 200 мл
Сахар — 180 г
Сливки 33% — 140 мл
Желток — 1 шт
Мука — 20 г
Яблоко — 1 шт
Сливочное масло взбить с сахаром до кремового состояния. Добавить яйца,муку, разрыхлитель и соль. Замесить тесто и убрать в морозильник на 30 минут.
Растопить сахар до янтарного цвета. В другом сотейнике довести до кипения сливки. После соединить их с карамелью до однородности.
В миске смешать муку, желток и молоко. Желтковую массу добавить в карамель и вернуть сотейник на огонь. Подогреть до 80С.
Яблоко порезать на кусочки. Охлажденное тесто выложить в кольцо и сформировать бортики. Выложить яблоки в форму и залить карамелью.
Выпекать в разогретой до 170С духовке в течение 40 минут.