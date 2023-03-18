Пожалуй, нет более популярного итальянского блюда, чем карбонара: горячая паста со сливочным соусом из сырых взбитых яиц, подчеркнутая хрустящими кусочками гуанчиале и дополненная тертым сыром и свежемолотым черным перцем.

Карбонара больше всего ассоциируется с Римом и регионом Лацио, но, как и со многими итальянскими блюдами, в Италии ее происхождение вызывает много сспоров. Многие связывают его с pasta cacio e uova , неаполитанским блюдом из макарон, смешанных с растопленным салом, взбитыми сырыми яйцами и сыром, как описано в неаполитанской кулинарной книге Ипполито Кавальканти 1839 года.

За долгие годы появилось множество вариаций карбонары, но в классическом итальянском рецепте ее готовят без сливок, несмотря на "сливочный соус". Все остальные рецепты в соцсетях - фантазии кулинаров, не связанных с Италией.

Чтобы приготовить настоящую карбонару, вам понадобятся спагетти, бекон, яйца, пармезан, щепотка черного перца. Смотрите видео с подробным, но очень легким традиционным рецептом карбонары от шефа Джузеппе Палумбо.