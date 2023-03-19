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1 час назад

Диетолог перечислила помогающие похудеть блюда

Lenta.ruиещё 2

Врач-диетолог, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России Инесса Царькова перечислила помогающие похудеть блюда. Об этом сообщает «Газете.Ru»

По ее словам, важно соблюдать определенную очередность в приеме пищи и включать в рацион блюда, которые содержат клетчатку, правильные жиры и сложные углеводы. Она посоветовала за десять минут до приема пищи выпивать стакан теплой или горячей воды.

Царькова отметила, что желающим похудеть поможет салат из сырых овощей и зелени. «Например, морковь, капуста и свекла с любой зеленью, заправленные лимонным соком и без соли», — сказала она. Также она посоветовала ежедневно употреблять запаренную льняную кашу из свежеперемолотых семян с добавлением молотой корицы, а также четверти спелого банана либо зеленого яблока.

Специалист также отметила, что для похудения необходимо употреблять блюдо из цельных злаков без глютена или бобовых. «В это блюдо нужно добавлять правильные жиры: масло ГХИ, семена тыквы, подсолнечника, любые орехи (предварительно замоченные). Еще один отличный топпинг: жмыхи орехов или семян», — подчеркнула она.

Диетолог добавила, что принимать пищу важно в спокойном состоянии, тщательно пережевывая и не отвлекаясь на посторонние вещи.

Ранее диетолог Наталья Круглова указала на главное условие успешного похудения. Эксперт объяснила, что калорий с пищей должно поступать меньше, чем организм расходует, и предложила предпринять для достижения такого результата два действия.

Еда,Видео,Наталья Круглова,
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