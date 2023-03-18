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1 час назад

Американские диетологи назвали сэндвичи самой вредной на сегодня едой

runews24.ru

Калорийность современного бутерброда, или сэндвича, выросла за последние 40 лет в 2,5 раза до в среднем 800 ккал, пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные последних научных работ.

Американские диетологи назвали сэндвичи самой вредной едой
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Причем, как отмечается, дело даже в не в главной начинке сэндвичей вроде мяса или колбасы. Проблема в калорийных соусах, насыщенных вредными ненасыщенными жирами и быстрыми углеводами.

Действительно в последнее время калорийную колбасу заменяют куриной грудкой, но при этом добавляют сладкий кетчуп или майонез.

Отмечается, что с бутербродами в организм среднего американца поступает примерно одна пятая часть ежедневной нормы соли, 19% ежедневных калорий насыщенных жиров, а также 7% дневной нормы добавленных сахаров, причем столько же, сколько и на долю сухих завтраков и батончиков.

Для снижения вреда от бутербродов диетологи советуют заменить белый пшеничный хлеб хлебом из цельного зерна, содержащий много клетчатки, колбасу – на свежеприготовленную куриную грудку, индейку или тунец, а также совсем отказаться от соусов на растительном масле.

А вот свежие овощи, вроде помидоров, огурцов и листового салата можно оставить. Они богаты клетчаткой, витаминами и полезными микроэлементами.

Еда,
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