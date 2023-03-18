Дрожжи: польза и вред для организма человека

Выясняем с нутрициологом, как влияют на здоровье микроорганизмы из свежей булки, молочки и фруктов.

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Дрожжи – живые субстанции, которые по своей природе сравнимы с грибами. Но, в отличие от подосиновиков и мухоморов, имеют особый способ размножения. Исследователи обратили на это внимание ещё в XVII веке. Именно тогда научное открытие официально доказало интересную природу и полезные свойства дрожжей.

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До вывода учёных их уже тысячи лет использовали на благо кулинарии. Ещё в Древнем Египте люди научились печь хлеб, варить пиво, настаивать вино, не вдаваясь в подробности биологических процессов.

Сегодня дрожжи выводят в промышленных масштабах в специализированных лабораториях. Не нужно больше колдовать и создавать закваски – достаточно сходить в магазин и приобрести нужное количество продукта.

Однако не стоит забывать, что, помимо полезных свойств, у организмов, как и у любых живых структур, есть негативные стороны. Что будет с кишечником, если съесть больше положенной нормы дрожжей, и в каких продуктах их больше всего?

Дрожжи условно можно разделить на две основные группы: те, которые попадают с едой к человеку, и те, которые уже есть в организме. Вторые «населяют» наш кишечник с рождения, и бояться этого не стоит. У них есть свои важные функции.

А вот проконтролировать количество первой группы способен каждый — достаточно составлять правильно свой рацион с учётом знаний о продукте.

Где содержатся дрожжи?

Ежедневно мы потребляем несколько видов:

Хлебопекарные. Содержатся не только в выпечке, но и на поверхности многих злаков в естественной природе.

Пивные. В последнее время, помимо пивоварения, их стали использовать в качестве биологической добавки.

Молочные. Молочная закваска помогла изобрести полезные вкусные продукты: кефир, сметану, творог, йогурт и другие.

Винные. Они в большом количестве находятся на оболочке многих фруктов и ягод.

А что же с дрожжами, которые «обитают» в нашем кишечнике? Подобную разновидность назвали условно-патогенной. Они играют важную роль в пищеварении и помогают усваивать питательные вещества, а также отвечают за благополучие живота.

Но если в организме по разным причинам нарушается баланс микрофлоры кишечника, дополнительно в рацион вводится много сахара и мучных изделий, то из условно-патогенных дрожжи переходят в разряд вредоносных.

Человека в этом случае начинает беспокоить широко известный кандидоз. Заболевание проявляется различными симптомами: молочницей, поражением кожи, ногтей, желудочно-кишечного тракта, ротовой полости.

При подтверждённом диагнозе — кандидоз — врачи не рекомендуют употреблять продукты, содержащие дрожжи в своём составе, дабы избежать ещё большего брожения в кишечнике.

Из рациона исключаются: уксус, пиво, вино, кефир, комбуча – трендовый напиток, напоминающий чайный гриб. Также следует ограничить употребление фруктов и сухофруктов, грибов, сахара, бобовых, зерновых и овощей с крахмалом.

Если же организм здоров и полноценно функционирует, то дрожжи необходимы. Они выполняют огромную работу для поддержания внутреннего баланса.

Помните, как и в любом деле, при употреблении продуктов, содержащих дрожжи, необходима мера. Бесконтрольное поедание также приведёт к нарушениям работы кишечника.