Россиянам назвали 4 худшие закуски к алкоголю

Диетолог Соломатина: от сладкого быстрее пьянеешь. Мало кто выпивает, не заедая. Выбор добавок к алкоголю обычно отдельная задача — нужно понять, какие угощения к какому напитку подходят. Но, как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, от выбора зависит не только степень опьянения, но и самочувствие после застолья. При этом многие традиционные закуски — в топе самых неудачных.

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Сладкое. Если выпивать вприкуску с пирожным, тортом или конфетами, можно быстро опьянеть. Всё потому что организм сперва бросит силы на расщепление съеденного. Соответственно, алкоголь продержится дольше и нанесёт больший вред.

Овощи. Закуска в виде овощной нарезки или салата — всё равно что ничего. Такая еда быстро уходит из желудка, а крепкий алкоголь она вообще никак не задержит.

Жирное. Кусок масла и сала действительно отчасти замедлит всасывание алкоголя, как и считается в народе. Вот только эффект долгим не будет — жирный слой растворится, и алкоголь сразу же всосётся.