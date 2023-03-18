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1 час назад

Россиянам назвали 4 худшие закуски к алкоголю

Секрет Фирмы

Диетолог Соломатина: от сладкого быстрее пьянеешь. Мало кто выпивает, не заедая. Выбор добавок к алкоголю обычно отдельная задача — нужно понять, какие угощения к какому напитку подходят. Но, как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, от выбора зависит не только степень опьянения, но и самочувствие после застолья. При этом многие традиционные закуски — в топе самых неудачных.

Россиянам назвали 4 худшие закуски к алкоголю
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Сладкое. Если выпивать вприкуску с пирожным, тортом или конфетами, можно быстро опьянеть. Всё потому что организм сперва бросит силы на расщепление съеденного. Соответственно, алкоголь продержится дольше и нанесёт больший вред.

Овощи. Закуска в виде овощной нарезки или салата — всё равно что ничего. Такая еда быстро уходит из желудка, а крепкий алкоголь она вообще никак не задержит.

Жирное. Кусок масла и сала действительно отчасти замедлит всасывание алкоголя, как и считается в народе. Вот только эффект долгим не будет — жирный слой растворится, и алкоголь сразу же всосётся.

Солёное и острое. Например, солёные огурцы для напитков с градусов — просто ноль. А если огурчики с перцем, то ещё и повредят слизистую. Плюс в них есть соль, которая, как известно, задерживает жидкость в организме.

Еда,Елена Соломатина,
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