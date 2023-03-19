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1 час назад

Врач назвал простой продукт, который заставит кишечник работать: Ешьте перед завтраком

Российская Газета

Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов в своем Telegram-канале составил список продуктов, которые помогают улучшить работу кишечника.

Продукт, который заставит кишечник работать
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как отметил специалист, стоит обратить особое внимание на отруби - они богаты нерастворимым волокном, которое может улучшить моторику кишечника. Лучше есть отруби в сухом виде - утром перед завтраком, подчеркнул специалист.

"Начните с чайной ложки (5 г) и постепенно увеличивайте, если нет побочных реакций", - уточнил Кутушов.

Среди овощей и фруктов он выделил брокколи (содержат сульфорафан, облегчающий пищеварение), яблоки (богаты клетчаткой, сорбитом, фруктозой и водой, которые помогают пищеварению и предотвращают запоры), а также киви, где присутствуют ценный фермент актинидин и фитохимические вещества, увеличивающие объем стула и запускающие движение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.

Также в списке - известные антиоксидантными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами оливковое и льняное масло, чернослив, чечевица, квашеная капуста.

"Жидкость в рационе может смягчить стул и помочь пищеварению", - отметил врач, посоветовав включить в рацион бульоны.

Ранее онколог и проктолог Елена Смирнова перечислила продукты, которые помогут наладить работу кишечника. При "вялом" кишечнике и запорах специалист рекомендует обратить внимание на свеклу. "Она дает хороший слабительный эффект, а содержащиеся в ней микроэлементы помогают восстановить функции печени", - отметила врач.

Не стоит забывать и про обычную теплую воду - она стимулирует желчный и кишечник.

Еда,Елена Смирнова,
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