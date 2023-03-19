Правда ли, что соль продлевает жизнь

Считается, что солёное только вредит здоровью. Но что об этом говорит наука?

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В Интернете можно найти множество самой разной информации. В том числе о том, что соль настолько полезна для здоровья, что может увеличить продолжительность жизни. Но что же показывают научные исследования?

Вообще нам обычно солёная пища кажется вкуснее. И этому есть два объяснения. Первое - соль способствует тому, что в пищеварительном тракте выделяются различные жидкости и появляется аппетит. Второе - она в целом улучшает вкус еды, так как вступает в реакцию с определёнными веществами, содержащимися в ней.

Но что насчёт влияния соли на продолжительность жизни человека?

Есть одно исследование, результаты которого показывают, что люди, употребляющие солёные продукты, живут дольше. Учёные собрали данные о потреблении натрия по всему миру - в 181 стране. Оказалось, что на каждый грамм увеличения среднего потребления натрия в сутки ожидаемая продолжительность жизни с момента рождения становится больше на 2,6 года. Что касается ожидаемой продолжительности активной жизни в 60 лет, то она увеличивается на 0,3 года.

Но это совсем не значит, что большое количество соли позволит вам прожить дольше. Всё дело в том, что названное выше исследование имеет наблюдательный характер.