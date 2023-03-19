Для отличных бутербродов: готовим паштет из индейки

Если вы любите что-то положить на свежий хлеб, отличным вариантом станет паштет. Тем более, что его можно приготовить дома, к тому же вы будете точно уверены в его качестве. Предлагаем вариант из индейки, который легко воплотит любая хозяйка.
Процесс приготовления:
Сначала нужно поставить варить голени, снять накипь, бросить в кастрюлю лавровый лист, перец горошком, соль.
Пока варится бульон, крупно нарезать очищенные лук и морковь и обжарить до золотистого цвета на сливочном и оливковом масле (50/50).
Когда голени готовы, аккуратно снять мясо с кости и убрать все мелкие кости.
В блендере перекрутить мясо, зажарку, добавить бульон (желательно процедить), чеснок, масло сливочное. Если необходимо, добавить еще соли. Паштет готов.
Выложить в красивую форму и дать остыть.