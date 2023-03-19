Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
-1° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
27 минут назад

Для отличных бутербродов: готовим паштет из индейки

Eva.ru

Если вы любите что-то положить на свежий хлеб, отличным вариантом станет паштет. Тем более, что его можно приготовить дома, к тому же вы будете точно уверены в его качестве. Предлагаем вариант из индейки, который легко воплотит любая хозяйка.

Для отличных бутербродов: готовим паштет из индейки
Фото: Eva.ruEva.ru
Ингредиенты:
  • Голень индейки — 1 кг
  • Морковь — 1 шт
  • Лук репчатый — 2 шт
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, перец, лавровый лист — по вкусу
  • Масло сливочное — 100 г
  • Бульон — 200 г
  • Оливковое масло — 30 мл

Процесс приготовления:

Сначала нужно поставить варить голени, снять накипь, бросить в кастрюлю лавровый лист, перец горошком, соль.

Пока варится бульон, крупно нарезать очищенные лук и морковь и обжарить до золотистого цвета на сливочном и оливковом масле (50/50).

Когда голени готовы, аккуратно снять мясо с кости и убрать все мелкие кости.

В блендере перекрутить мясо, зажарку, добавить бульон (желательно процедить), чеснок, масло сливочное. Если необходимо, добавить еще соли. Паштет готов.

Выложить в красивую форму и дать остыть.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий