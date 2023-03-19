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1 час назад

Почему каркаде называют «напитком фараонов»

Даша Краснова

Чай каркаде славится своим вкусом и полезными качествами. В Древнем Египте каркаде и вовсе называли "напитком фараонов". Арабы веками исцеляли им болезни и даже плохое настроение. На Востоке настолько чтили силы гибискуса, что даже клали его лепестки в гробницы знатных особ. "Рамблер" расскажет о необычном чае подробнее.

Почему каркаде называют «напитком фараонов»
Фото: социальные сетисоциальные сети

Каркаде делают из высушенных цветков суданской розы, чай имеет бордовый оттенок и обладает кисло-сладким вкусом. В Египте и Сенегале это главный национальный напиток, который подают к любому приему пищи.

Полезные свойства каркаде

Антоцианы, которые отвечают за красный оттенок чая, также укрепляют стенки сосудов и повышают барьерные функции кишечника, приводят в баланс нервную систему и способствуют повышению общего тонуса организма,

В составе каркаде присутствует большое количество витаминов группы C, B, P и A, антиоксиданты, аминокислоты, а также железо, натрий, калий, фосфор. Чай нормализует давление, обладает мочегонным и легким слабительным эффектом, снижает уровень холестерина, улучшает иммунитет и оказывает общее тонизирующее действие. В общем, гораздо полезнее, чем черный и даже зеленые чаи.

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Как заваривать

Одну столовую ложку бутонов залить холодной водой и дать настояться от двух до пяти часов, после чего нагреть напиток до 100 градусов, варить около трех минут, а затем процедить и подавать напиток можно в горячем и холодном виде.

Горячий напиток пьют, чтобы взбодрить организм, нормализовать артериальное давление и получить дополнительную энергию, а холодный подают, чтобы успокоиться и утолить жажду.

В некоторых странах в чай добавляют разнообразные пряные ингредиенты, придающие напитку свежие ноты — имбирь, бадьян, гвоздику, корицу, реже — цитрусовые, яблоки и другие фрукты.

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