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1 час назад

В этих ягодах и фруктах содержится меньше всего сахара

Ferra.ru

За потреблением сахара нужно особенно следить диабетикам и людям, которые сидят на диете. Фрукты и ягоды естественным образом содержат сахар, но где-то его меньше, а где-то больше.

В этих ягодах и фруктах содержится меньше всего сахара
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если вы давно собирались сократить количество сахара, которое потребляете, то вот какие фрукты и ягоды помогут вам в этом.

Авокадо. В 100 г этого фрукта без косточки содержится всего лишь 0,7 г сахара. При этом углеводов в нём - 80%. Также в состав авокадо входит множество жиров, которые помогают насытиться.

Лимон и лайм. В одном лимоне - 2,5% сахара, в одном лайме - 1,7%. Малина. Общее содержание углеводов в ней - 12%, но при этом сахара - только 4,4%. То есть в 125 г этих ягод - всего одна чайная ложка сахара.

Клубника. В целом в ней 4,9% сахара, а клетчатки - ещё меньше. Если съесть 100 г клубники, то можно получить дневную норму витамина С. Ежевика. В этой ягоде, как и в клубнике, 4,9% сахара. Клетчатки при этом в ежевике - 5,5%.

Арбуз. В нём только 6% сахара и немного меньше клетчатки и белка. Кроме того, этот плод содержит магний и железо.

Грейпфрут. Содержится в нём всего лишь 7% сахара. Кроме того, в нём есть вещества, сжигающие жиры. Однако он плохо взаимодействует с лекарствами от повышенного давления, высокого уровня холестерина, аритмии.

Дыня. В ней 8% сахара, много витаминов и минералов. Киви. В этом фрукте содержится много витамина С. Что касается сахара, то его - 9%, то есть 9 г на 100 г киви. Апельсины. В этих фруктах сахара - примерно 9%.

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