Четыре полезных свойства облепихи

Облепиха полезна для здоровья не только в свежем виде, но и в виде масла. В состав этой ягоды входит множество витаминов, каротиноидов, жирных кислот. И вот какой эффект вас ждёт после употребления облепихи.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Облепиха отличается антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Большинство научных исследований на сегодняшний день связаны с изучением пользы именно облепихового масла. Но вот в чём польза ягод облепихи.

Поддержание здоровья сердца. Всё потому, что в облепихе много флавоноидов и жирных кислот омега (3, 6, 7, 9). Ещё улучшить работу сердца, снизить холестерин и уменьшить воспаление может пальмитолеиновая кислота.

Помощь в избавлении от рака. Это доказывают научные исследования. Дело в том, что в состав облепихи входят такие соединения, как кверцетин, кемпферол, изорамнетин.

Улучшение состояния кожи. Происходит это благодаря тому, что в облепихе много витаминов и жирных кислот. Кроме того, в состав облепихового масла входят ситостерин и кампестерол, которые делают кожу гладкой и более эластичной.